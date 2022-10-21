Коронавирус в Самарской области на 22 октября 2022 года

Наибольшее число новых случаев выявили в областном центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самаре на 22 октября 2022 года: количество заболевших не превышает полсотни. За последнюю неделю наблюдается то незначительный прирост новых случаев COVID-19, то спад. Статистику за прошедшие сутки представил региональный оперштаб.

Новых заболевших за сутки обнаружили меньше

По данным регионального оперштаба на 22 октября 2022 года в Самарской области за сутки обнаружили 336 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего госпитализировали 43 человека, проведели 11 862 лабораторных исследований на КВИ. Было обследовано 295 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а также выявлено 41 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Побороть болезнь не удалось двум пациентам, они скончались.

По сравнению с вчерашним днем, количество заболевших сегодня уменьшилось. Вчера, 20 октября, коронавирус подтвердили у 392 человек.

Наибольшее число новых случаев выявили в областном центре

Из 336 заболевших 91 новый случай COVID-19 выявили в г. Самара, 60 – в г. Тольятти, 27 – в г. Чапаевск, 24 – в г. Новокуйбышевск, по 19 – в г. Похвистнево и Сызрани, 12 – в г. Жигулевск, по 10 – в Большеглушицком и Нефтегорском районах, 9 – в Похвистневском районе, по 6 – в Красноармейском и Хворостянском районах, по 5 – в Безенчукском и Шигонском районах.

По 4 заболевших – в Алексеевском, Богатовском, Волжском, Сергиевском и Ставропольском районах, 3 – в г. Октябрьск, по 2 – в Камышлинском, Кинель-Черкасском, Пестравском и Приволжском районах, по 1 – в Большечерниговском и Исаклинском районах.