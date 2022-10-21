В регионе одобрили законопроект, ускоряющий газификацию домостроений

Виктор КУзнецов уверен, что вскоре уровень газификации в Самарской области достигнет 99%.

21 октября депутаты комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрели и одобрили законопроект, который ускорит реализацию программы социальной газификации в регионе и обеспечит домовладения газом без расходования средств жителей. Документ гарантирует предоставление налоговой льготы организациям, которые участвуют в программе. Льгота коснется только вновь вводимых основных средств, которые зарегистрируют до конца 2023 года.

- Степень заинтересованности газораспределительных компаний определяется, в том числе, наличием такой льготы, это действенный механизм укрепления государственно-частного партнерства, - прокомментировал нововведение председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов. - Одобряя этот законопроект, мы исходили из того, что расходы на подведение газа лучше взять на себя бюджету, чем заложить в тариф. Сегодняшнее решение - большой шаг к эффективной и полной реализации планов по газификации. Я думаю, что в результате уровень газификации региона составит около 99%.

До конца 2022 года будет газифицировано 5 650 домовладений, в 2023 году – еще 12 930.

На следующей неделе проект закона будет вынесен на пленарное заседание Самарской губернской Думы