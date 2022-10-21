Самарский блогер показал, как идет строительство элитных гаражей для лодок на берегу Волги

Специалисты построили уже несколько этажей. Фото: скриншот видео

В Самаре еще в прошлом году стартовало строительство элитных гаражей для лодок. Новый объект расположен на берегу Волги.

Судя по видео, опубликованному городским блогером Евгением Щекиным, на территории построили уже несколько этажей здания. Специальные гаражи для лодок - эллинги - ранее вызывали беспокойство у жителей.

Многие переживали, что объект не сможет долгое время простоять на берегу и «сползет». В прошлом году власти успокоили горожан и сообщили, что проект предусматривает не только возведение здания, но и укрепление берегов.