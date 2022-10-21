Самарские пожарные отметили, что в выходные дни количество возгораний увеличивается

Пожары могут случиться из-за неисправности устройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты призвали местных жителей быть более осторожными. В выходные дни, как правило, увеличивается количество пожаров.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в холодное время самарцы стараются утеплить квартиры и дома. Многие включают отопительные приборы, из-за которых, в большинстве случаев, происходят бытовые пожары. Также причиной становится нарушение правил устройства и эксплуатации. С начала текущего года произошло 13 таких возгораний.

В результате происшествий погибли 2 человек, 1 – пострадал. Жителей региона просят быть внимательнее и не оставлять приборы без присмотра.