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Общество21 октября 2022 18:23

Самарские пожарные отметили, что в выходные дни количество возгораний увеличивается

Частой причиной пожаров становятся отопительные приборы
Алена ПРОВКИНА
Пожары могут случиться из-за неисправности устройства

Пожары могут случиться из-за неисправности устройства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты призвали местных жителей быть более осторожными. В выходные дни, как правило, увеличивается количество пожаров.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в холодное время самарцы стараются утеплить квартиры и дома. Многие включают отопительные приборы, из-за которых, в большинстве случаев, происходят бытовые пожары. Также причиной становится нарушение правил устройства и эксплуатации. С начала текущего года произошло 13 таких возгораний.

В результате происшествий погибли 2 человек, 1 – пострадал. Жителей региона просят быть внимательнее и не оставлять приборы без присмотра.