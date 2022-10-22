Дмитрий Азаров посетил святое место в Ташле, где обсуждалось развитие духовно-просветительского комплекса

В здании источника уже установили деревянные окна и двери, сделали пожарную сигнализацию, освещение. Фото: Ирина Бойкина

В пятницу, 21 октября, в 105-летие со дня обретения иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» в селе Ташла губернатор Дмитрий Азаров обсудил с земляками развитие духовно-просветительского комплекса.

По преданию, 21 октября 1917 года икону обнаружила жительница с. Ташла Екатерина Чугунова. Ей трижды во сне являлась Божия Матерь и наказывала выкопать из земли икону в указанном месте. Как только святыню обнаружили, в том месте забил источник.

— Это место является главной святыней для всей Самарской земли, в нем заключена духовная сила. Люди приезжают сюда и в печали, и в радости, и всегда находят поддержку, — сказал глава региона.

В 2019 году в Ташле был создан духовно-просветительский комплекс, а потом по инициативе Дмитрия Азарова сформировали попечительский совет по его развитию. В настоящий момент на источнике идут строительно-монтажные работы, которые будут завершены до конца декабря все запланированные на этот год.

В здании источника уже установили деревянные окна и двери, сделали пожарную сигнализацию, освещение. Чаши источника теперь облицованы мраморными плитами. Дренажная система, сделанная на территории, обеспечит низкий уровень грунтовых вод и позволит снизить угрозу подтопления объекта. Установили и оборудование для очистки питьевой воды подаваемой непосредственно в источник.

— Завершить все работы планируется в следующем году. В весенний паводковый период нужно будет убедиться, что участок не будет затапливаться и вода источника защищена, — отметил Дмитрий Азаров.

Однако без сложностей не обошлось. При расчистка русла реки Ташелки возникла проблема: русло реки пересекает земельный участок, принадлежащий физическому лицу, который препятствует проведению расчистки. Глава региона поручил обратиться в прокуратуру.

— Строительство идет по плану, не без сложностей, но в спорах рождаются новые решения. Продвижение заметно, это отмечают люди, которые приехали сюда в праздник. Каждый год мы будем благоустраивать и сам источник, и прилегающую территорию, — подчеркнул губернатор.