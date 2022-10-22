В Самаре в результате драки двух незнакомцев, один из них ударил другого ножом в живот

Ночью около жилого дома у местного жителя произошел конфликт с прохожим. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Фрунзе подрались два незнакомца, 26-летний местный житель ударил оппонента ножом в живот.

— Поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 27-летнего парня, которому был оказан тяжкий вред здоровью, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, ночью около жилого дома у местного жителя произошел конфликт с прохожим. Ссора переросла в драку, тогда парень нанес молодому человеку удар ножом в область живота. В отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться.