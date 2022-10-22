Восточную парковку стадиона «Солидарность Самара Арена» выкупает компания Ушамирского

Площадь парковки составляет 27,5 тысяч квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для восточной парковки стадиона «Солидарность Самара Арена» нашелся покупатель. Ее выкупает компания Ушамирского ООО "Агропромышленный парк "Самара", сообщает Волга Ньюс.

Только эта компания захотела приобрести парковку. Став единственным претендентом на лот, она заплатит сумму в размере 21,3 миллионов рублей, которая была указана как начальная.

Площадь парковки составляет 27,5 тысяч квадратных метров. Она располагается в границах Московского, Волжского, Ракитовского шоссе и улиц Ташкентской и Демократической. Парковка состоит в собственности Самарской области.

ООО "Агропарк "Самара" зарегистрировано в октябре 2015 года. Владельцами общества являются Роман Поляков, ему принадлежат 10%, и ООО "Средневолжская логистическая компания", принадлежащее Алексею Ушамирскому, у него 90%.