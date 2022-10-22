В Самарской области большинство мобилизованных многодетных отцов возвращены из частей

Всего 67 многодетных отцов были мобилизованы на территории региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что большинство мобилизованных Самарской области, которые не подпадают под призыв, уже вернулись к семьям. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Всего 67 многодетных отцов были мобилизованы на территории региона. Из них 46 уже были отправлены из воинских частей домой. Пять человек решили остаться служить добровольно. Получается, еще 16 военнослужащих в скором времени вернутся к родным.

Вернуть оставшихся многодетных отцов планируется до 25 октября. Ранее Дмитрий Азаров в разговоре с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение.

Данный вопрос рассмотрели на заседании областной призывной комиссии по мобилизации, он находится под постоянным контролем губернатора. Напомним, Минобороны разъяснило, какие категории граждан не должны призываться. Так, отсрочку от призыва имеют отцы троих детей, которым не исполнилось 16 лет.