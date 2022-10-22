В Самаре 24-летняя девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей

Как сообщили в полиции, девушка-водитель не выбрала безопасную дистанцию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 21 октября, около 08:00 в Самаре 24-летняя девушка на автомобиле Toyota Camry в районе дома 138 по ул. Революционная спровоцировала ДТП с участием четырех машин.

— Автомобилистка не выбрала безопасную дистанцию и въехала в Kia Cerato, за рулем которого находился 43-летний водитель, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Машину Kia Cerato отбросило Datsun, который ехал впереди под управлением 31-летнего водителя. После этого Datsun по инерции продолжил движение и наехал на автомобиль Chevrolet Niva: 29-летний водитель тоже двигался в попутном направлении.

Таким образом, в ДТП оказалось задействовано четыре транспортных средства, которые ехали в одну сторону. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка, ее с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.