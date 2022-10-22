Некоторые люди, эвакуированные в Самару из Харьковской области, еще боятся выходить на улицу

В настоящий момент идет работа по оформлению документов и необходимых выплат. Фото: личная страница Ольги Гальцовой

В Самару недавно прибыли люди, эвакуированные из Харьковской и других областей. После пережитого, некоторые из них еще боятся выходить на улицу, сообщает уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова.

Людей расселили в новом пункте временного размещения «Старт» в Октябрьском районе Самары. Они обеспечены всем необходимым, с теплой одеждой и канцтоварами уже в первые дни помогли спонсоры. Предусмотрено трехразовое питание для взрослых и четырехразовое для детей.

Каждый день оправиться после трагичных переживаний помогают психологи. По словам Ольги Гальцовой, ученики с энтузиазмом рассказывают про занятия в новой школе и помощи самарских одноклассников. Многие из вынужденных переселенцев приехали семьями.

В настоящий момент идет работа по оформлению документов и необходимых выплат. Но есть и сложности, например с детскими садами. Мест в них не хватает, так как район очень востребованный. Вопрос решается с администрацией Самары.