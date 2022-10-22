Самарские теннисисты заняли призовые места во всероссийских соревнованиях «Казанская ракетка»

Всероссийские соревнования проходили в Казани 12-15 октября 2022 года. Фото: Федерация настольного тенниса России

В столице Республике Татарстан прошли всероссийские соревнования «Казанская ракетка». Самарские теннисисты вошли в число призеров. Итоги сообщила Федерация настольного тенниса России.

Участие принимали более 400 спортсменов из 25 российских регионов. Всероссийские соревнования проходили в Казани 12-15 октября 2022 года. В младшей возрастной категории «мальчики до 13 лет» второе место занял Тимофей Уляшев из Самары.

А среди «юношей до 16 лет» выделились самарские спортсмены Иван Романенко и Карен Чопурян. Так, Роман завоевал серебро соревнований, а Карен забрал бронзу.

Победителями среди мальчиков и девочек до 13 лет стали казанцы Артем Криушкин и Полина Копылова, а сильнейшими в категории «юноши и девушки до 16 лет» оказались Евгений Васиков из Казани и Мария Максимова из Москвы.