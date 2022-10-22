В Самарской области 16-летний парень без прав на Chevrolet Niva врезался в «Мазду» и «Газель»

После столкновения транспортные средства изменили направление и наехали на «ГАЗ». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 21 октября, около 21:00 в Сызрани 16-летний водитель без прав сел за руль автомобиля Chevrolet Niva и врезался в «Мазду». Две машины продолжили движение и угодили в «Газель».

— Парень на нерегулируемом перекрестке Достоевского не уступил дорогу автомобилю Mazda, за рулем которого находилась 20-летняя девушка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Она ехала по главной дороге, когда в нее врезалась «Нива». После столкновения транспортные средства изменили направление движения и наехали на автомобиль «ГАЗ» под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали 16-летний пассажир Chevrolet Niva и 20-летняя девушка-водитель автомобиля Mazda. С места происшествия они доставлены в медицинское учреждение.