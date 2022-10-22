В Самарской области разыскивают пожилую женщину в куртке и берете красного цвета

Женщина худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские и отряд «Лиза Алерт» продолжают розыск пропавшей 68-летней Татьяны Чиркиной, которая 18 октября ушла из дома № 23 по проспекту Московскому в Тольятти и до сих пор не вернулась.

— На вид женщине 65-70 лет. Она худощавого телосложения с короткими седыми волосами, ростом 145-150 см, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка была одета в красную куртку, бордовый берет, темно-серые брюки и черные ботинки. Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8482) 934005, 8(927)891-22-63.

Также позвонить можно по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД по Самарской области: 8 (999)701-02-33, или набрать 102.