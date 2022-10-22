В Самарской области планируют досрочно расселить людей из аварийного жилья

В этом году более 2200 человек переселили из аварийной недвижимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают расселять людей из аварийного жилья и улучшать их жилищные условия. Так, в новые квартиры въедут жители Сызрани. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сейчас в регионе идет третий и четвертый этапы программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». В рамках нее 129 сызранских семей, что в общей сложности представляет собой 380 человек, получат жилье в новых многоквартирных домах на улице Стандартные дома.

Благоустроят также и дворы: там сделают места для отдыха и детские игровые площадки. Рядом строятся еще дома, квартиры под ключ в них планируют сдать в 2023 году. Помимо этого, почти окончено строительство многоквартирного дома в Похвистневе, куда въедут переселенцы.

В этом году более 2200 человек переселили из аварийной недвижимости. Полностью обеспечить новых жильем всех, кто попадает под критерии программы, планируется на год раньше срока. До конца 2024 года осталось расселить около 15 тысяч человек.