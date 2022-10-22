Самарский девелопер рассказал о положительных изменениях в регионе за пять лет

Геннадий Сурков прокомментировал также важность реализуемых национальных проектов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководитель ООО "Глобал Вижн Холдинг" Геннадий Сурков рассказал о положительных изменениях в области за последние 5 лет. В их числе успешный запуск проекта по переселению.

— В регионе под руководством губернатора Дмитрия Азарова проделана колоссальная работа в разных отраслях. Ее подмечают как предприниматели региона, так и жители, — сказал Сурков.

Самарский девелопер отдельно отметил, что в регионе активно развивается строительная отрасль и государственно-частное партнерство, благоустраивается все больше общественных территорий. Все это оказывает положительное влияние на развитие региона.

Геннадий Сурков прокомментировал также важность реализуемых национальных проектов. Среди них успех переселения людей из аварийного жилья в рамках проекта "Жильё и городская среда", а также проект по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.