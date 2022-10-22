В Самарской области пенсионерке вернули 100 тысяч рублей, похищенные путешественником из Воронежа

Пожилая женщина попросила мастера самостоятельно перевести с ее телефона оплату за ремонт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские помогли вернуть 76-летней местной жительнице 100 тысяч рублей, которые похитил с ее банковской карты путешественник из Воронежа.

— К пенсионерке приходил специалист по ремонту компьютеров, которого она нашла в интернете, и потребовал за работу 20 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так как наличных денег у нее не было, а зрение слабое, пожилая женщина попросила мастера самостоятельно перевести с ее телефона оплату за ремонт. После того, как молодой человек ушел, женщина увидела сообщение о списании 100 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение парня и выехали в служебную командировку в г. Воронеж. Там был задержан 23-летний местный житель, который нигде не работает и ранее судим не был. Парень признал вину и рассказал, что путешествуя по России, занимается ремонтом компьютеров.

Похищенные у пенсионерки деньги он потратил на личные нужды. Предварительное расследование уголовного дела окончено и направлено в суд. Молодой человек возместил причиненный ущерб в полном объёме.