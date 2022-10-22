В Самаре избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве и расчленении 29-летнего мужчины

Молодому человеку трое мужчин нанесли множество ударов различными предметами. Фото: СУ СК по Самарской области

Судом по ходатайству следователя подозреваемым в убийстве 29-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, расчлененное тело 29-летнего молодого человека обнаружили 21 октября 2022 года в квартире одного из многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары.

Полицейские в течение суток раскрыли убийство и задержали трех подозреваемых. По предварительной информации, 20 октября в ходе распития спиртных напитков возникла ссора между жильцом съемной квартиры и 29-летнем парнем.

Оскорбления переросли в драку. Молодому человеку трое мужчин нанесли множество ударов различными предметами в жизненно важные органов, а затем использовали кухонный нож. Чтобы скрыть преступление, тело разделили на фрагменты. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, а все подозреваемые заключены под стражу.

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