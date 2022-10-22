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Происшествия22 октября 2022 16:22

В Самарской области в русле реки нашли утонувшего 45-летнего рыбака

Причина смерти мужчины на данный момент неизвестна
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина ушел 20 октября на рыбалку и не вернулся. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

Мужчина ушел 20 октября на рыбалку и не вернулся. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

Сегодня, 22 октября, в русле реки Чапаевка в селе Яблоневый овраг Волжского района был найден спасателями утонувший 45-летний рыбак.

— Сотрудники полиции попросили провести поиски пропавшего рыбака. Мужчина ушел 20 октября на рыбалку и не вернулся, — сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Мужчине дозвониться по сотовому телефону не удавалось. Провести поисковые работы отправились в 11:45 спасатели водолазного отряда специального назначения. В результате пропавшего мужчину обнаружили в русле реки Чапаевка на удалении 6 метров от береговой линии.

В 13:30 поисковые работы на акватории водоема были окончены. В настоящее время причина гибели рыбака неизвестна, ее предстоит выяснить сотрудникам полиции.