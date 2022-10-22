В Самарской области погиб 15-летний подросток, въехавший на скутере в металлическое ограждение

О причинах страшной трагедии на данный момент ничего не известно. Фото: СУ СК по Самарской области

Сегодня, 22 октября, примерно в 18:00 на площади Революции в селе Большая Глушица Самарской области 15-летний подросток на электроскутере врезался в металлическое ограждение. Ребенок скончался на месте.

— Ограждение находится в непосредственной близости от административного здания. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщает СУ СК по Самарской области.

Следователи выехали на место происшествия для проведения первичных следственных действий. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

О причинах страшной трагедии на данный момент ничего не известно. Ход доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего на контроль взяла прокуратура Большеглушицкого района.