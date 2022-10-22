Коронавирус в Самарской области на 23 октября 2022 года

Наибольшее число новых случаев выявили в областном центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самаре на 23 октября 2022 года: количество заболевших не превышает полсотни. За последнюю неделю наблюдается то незначительный прирост новых случаев COVID-19, то спад. Статистику за прошедшие сутки представил региональный оперштаб.

Новых заболевших за сутки обнаружили больше

По данным регионального оперштаба на 23 октября 2022 года в Самарской области за сутки обнаружили 360 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего госпитализировали 37 человек, проведели 11 309 лабораторных исследований на КВИ. Было обследовано 315 жителей региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а также выявлено 45 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Побороть болезнь не удалось трем пациентам, они скончались.

По сравнению с вчерашним днем, количество заболевших сегодня увеличилось. Вчера, 20 октября, коронавирус подтвердили у 336 человек.

Наибольшее число новых случаев выявили в областном центре

Из 360 новых случаев COVID-19 150 обнаружили в г. Самаре, 61 в г. Тольятти, 28 в г. Сызрань, 16 в г.Новокуйбышевск, 11 в г. Чапаевск, по 10 в Борском районе и г. Кинель, 8 в Нефтегорском районе, по 7 в г. Похвистнево и г. Жигулевск, 6 в Сергиевском районе, по 5 в Красноармейском, Похвистневском и Приволжском районах.

По 4 заболевших в Камышлинском, Шенталинском, Большеглушицком и Пестравском районах, по 3 в Исаклинском и Елховском районах, по 2 в Шигонском и Большечерниговском районах, по 1 в Ставропольском, Кинель-Черкасском, Алексеевском районах, в г. Октябрьск и г. Отрадный.