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Общество23 октября 2022 5:12

Инфляция в Самарской области снизилась до 14,4%

В Центробанке рассказали, что повлияло на такое снижение
Анастасия МЫШКИНА
Жителям же кажется, что цены растут

Жителям же кажется, что цены растут

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Центробанке рассказали, как изменилась годовая инфляция в Самарской области. В сентябре она снизилась до 14,4%. Об этом в беседе на радио "Комсомольская правда" в Самаре рассказала управляющий отделением Самара Волго-Вятского управления Банка России Марина Мясникова.

- В Самарской области мы отмечаем снижение годовой инфляции в сентябре до 14,4% . В нашем регионе на такую динамику влияют характерные для всей России факторы. В связи с увеличением предложения отдельных продуктов питания уменьшился годовой темп прироста цен на продовольственные товары. А сдержанная потребительская активность граждан сказалась на замедлении годового темпа прироста цен на непродовольственные товары, - рассказала Марина Мясникова.

Также она рассказала о новых законах, которые должны помешать финансовым мошенникам обманывать жителей региона и выводить украденные деньги.