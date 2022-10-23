Инфляция в Самарской области снизилась до 14,4%

Жителям же кажется, что цены растут Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Центробанке рассказали, как изменилась годовая инфляция в Самарской области. В сентябре она снизилась до 14,4%. Об этом в беседе на радио "Комсомольская правда" в Самаре рассказала управляющий отделением Самара Волго-Вятского управления Банка России Марина Мясникова.

- В Самарской области мы отмечаем снижение годовой инфляции в сентябре до 14,4% . В нашем регионе на такую динамику влияют характерные для всей России факторы. В связи с увеличением предложения отдельных продуктов питания уменьшился годовой темп прироста цен на продовольственные товары. А сдержанная потребительская активность граждан сказалась на замедлении годового темпа прироста цен на непродовольственные товары, - рассказала Марина Мясникова.

Также она рассказала о новых законах, которые должны помешать финансовым мошенникам обманывать жителей региона и выводить украденные деньги.