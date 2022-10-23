В Самаре человек пострадал в столкновении двух моторных лодок

В момент столкновения было уже темно. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Поздним вечером в субботу, 22 октября 2022 года, на пересечении рек Волга и Самара столкнулись две моторные лодки. Неизвестно с какой скоростью они двигались и почему не смогли разъехаться, но без пострадавших не обошлось.

- Одна лодка с места происшествия скрылась. Пассажир второй лодки получил ушиб головы, но от госпитализации отказался, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В ДТП на воде участвовали две "Казанки". С деталями происшествия еще разберутся следователи оперативной группы Самарского ЛОП МВД России на транспорте. Сейчас уже проводится проверка. Предстоит выяснить, кто нарушил правила и стал причиной столкновения, и, конечно же, найти второго участника ДТП.

В апреле 2022 года на Волге перевернулось судно на воздушной подушке. Все произошло около протоки, пассажирам пришлось выбираться через дверь, оказавшуюся наверху.