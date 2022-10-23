В Самарской области ночью на 24 сентября ударит мороз до -3 градусов

В Самаре значительно похолодает

В Самарской области ночью на 24 сентября ударят морозы до - градусов. Это первые серьезные заморозки этой осенью, так что балконы и форточки на ночь лучше закрыть. При этом ветер дует с юга, но тепла не приносит, его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду.

Днем в понедельник будет теплее - до +7 градусов, ветер сменит свое направление и подует с юго-запада. Следующей ночью будет теплее: от -1 до 4 градусов. Ветер же сменится на северо-западный.

В целом грядущая неделя не обещает тепла: уже в пятницу может пойти дождь, а в субботу температура уже днем опустится до +1. Ветер будет довольно сильным и стихнет только к воскресенью.

Снега же пока не обещают, обычно первые зимние осадки в регионе выпадают уже в конце ноября. Правда, первый снег долго не лежит, быстро превращаясь в капли на листьях.