В Самаре найденный на улице телефон привел мужчину сначала к богатству, потом за решетку

В Самаре найденный телефон стал причиной проблем для внимательного прохожего

В Самаре мужчина нашел на улице телефон и разбогател на сорок тысяч рублей. На пропажу мобильного в полицию пожаловался 56-летний житель Самары. Причем взволновало его не само исчезновение устройства, а то, что произошло потом. Когда он обратился в банк, с просьбой заблокировать карту, то обнаружил, что со счета пропали 40 тысяч рублей.

Полицейские взялись расследовать это дело. Связавшись с банком, они узнали, куда были переведены деньги. Один из владельцев счетом рассказал, что получил деньги от знакомого, который попросил их обналичить. Покрывать его он не стал и сообщил полиции все данные. Предполагаемого злоумышленника нашли в собственном доме и доставили в полицию. Вскоре он сознался во всем, что сделал.

Оказалось, как рассказывают в ГУ МВД РФ по Самарской области, мужчина нашел телефон на улице, возле остановки в Кировском районе. Он поднял устройство, нашел установленное в нем банковское приложение и решил вывести оттуда все деньги, пока растеряха не спохватился. Всего на счета знакомых он вывел более 40 тысяч рублей и надеялся, что его не найдут.

В суде мужчину признали виновным и отправили за решетку на год и десять месяцев.