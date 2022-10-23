Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2022 7:50

В Самаре бывший порноделец нажился на незаконной торговле

Мужчина извлек доход из магазина в гараже в размере 2,25 млн рублей
Источник:kp.ru
Мужчина организовал торговлю прямо в гараже

Мужчина организовал торговлю прямо в гараже

Бывший самарский порноделец нажился на незаконной торговле в гараже. Мужчина раньше уже был судим за незаконный оборот порнографических материалов. Также в поле зрения полиции он попадал за езду в нетрезвом виде. И вот теперь оказалось. что этот человек еще и подпольный предприниматель.

37-летний мужчина в гараже открыл настоящий магазин, торговал продуктами питания, товарами народного пользования. Вот только регистрироваться в качестве предпринимателя он не желал, и, конечно же, не торопился оплачивать налоги. В результате его деятельности он извлек доход больше 2,25 миллионов рублей.

Сейчас за незаконно предпринимательство он ответит перед законом в суде, ответ ему предстоит держать по статье 171.