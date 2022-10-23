В Самаре пролетевшая на красный Нива протаранила Хендай Санта Фе

Капот Нивы превратился в груду металла

В Самаре в субботу 22 октября в половине одиннадцатого утра ДТП случилось на перекрестке в Советском районе. Устроил его 66-летний водитель автомобиля Лада Нива, который о чем-то задумался и на полной скорости пролетел перекресток на красный свет. Вернее, пытался это сделать, но посреди пути встретил преграду.

- Водитель двигался по ул. Авроры со стороны от ул. Гагарина в направлении ул. Дыбенко и у дома № 173 по ул. Авроры осуществил проезд через перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством «Hyundai Santa Fe», - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Отмечается, что за рулем иномарки находился 35-летний мужчина, он ехал по улице Печерской в сторону Революционной. Медицинская помощь понадобилась водителю отечественной легковушки - его отвезли в больницу на скорой помощи, а затем назначили амбулаторное лечение.