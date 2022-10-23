В Тольятти две машины после лобового столкновения превратились в груду металла, ребенок в больнице

Обе машины значительно пострадали. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

ДТП в Тольятти произошло в субботу, 22 октября, в 9:20. За рулем автомобиля Лада Веста сидел 47-летний водитель, он ехал по Южному шоссе в сторону улицы Борковской. Около дома №111 он допустил ошибку в управлении и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с едущим навстречу Мицубиши.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы: водитель автомобиля «Lada Vesta», двое пассажиров автомобиля «Mitsubishi Outlander»: женщина 1979 года рождения и ребенок 2016 года рождения, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Судя по фото, обе машины значительно пострадали, передняя часть превратилась буквально в груду металла. Один из автомобилей вовсе перевернулся на бок, в нем сильно побиты стекла. Пока неизвестно, насколько сильно пострадали водитель одного авто и пассажиры другого. Редакция "КП-Самара" желает им здоровья.