В Самаре у 30-летней женщины в рюкзаке нашли 19 свертков с наркотиком

Кладменов задержали патрульные

Крупную партию наркотика изъяли у самарчанки полицейские. 30-летнюю женщину и ее 33-летнего спутника остановили сотрудники ППС возле одного из домов на ул. Балаковской. Странное поведение прохожих вызвало подозрение, они невнятно отвечали на вопросы, а женщина постаралась избавиться от рюкзака. Именно в нем полицейские и нашли причину волнения - 19 свертков с наркотическим средством в размере 14,65 грамм. Это квалифицируется как крупный размер. В телефоне же спутника дамы нашли переписку о приобретении вещества.

Когда полицейские наведались в дом мужчины, там они нашли электронные весы, изоленту. Выяснилось, что поймать удалось тех, кто делает закладки по городу, таким образом сбывая наркотики. Мужчине также предъявили обвинение за то, что он склонял свою 30-летнюю подругу к потреблению наркотиков.

Сейчас в деле разбираются соответствующие органы. Мужчина уже заключен под стражу, женщине избрана мера пресечения - домашний арест.

Любой неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить круглосуточно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону вызова экстренных служб 102;

- на телефон Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-04;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».