Самарцам рассказали, чем может грозить неверно оформленная работа в двух местах сразу

Де работы у человека быть не может

Жителям Самары рассказали, могут ли они одновременно работать в двух местах и какую трудовую книжку нужно отдавать в отдел кадров. Эксперт SuperJob Наталья Голованова рассказала, какие вопросы могут возникнуть и как их правильно решить. Например, она объяснила. что нет разницы, какую трудовую книжку вы держите в той или другой организации - бумажную или электронную.

- Понятия «электронная трудовая книжка» в законе нет. Под электронной трудовой книжкой понимается подача работодателем сведений в Пенсионный фонд РФ для формирования информации о трудовой деятельности работника. При этом работодатель подает сведения о каждом сотруднике независимо от того, ведется ли на него трудовая книжка в бумажном виде. Иными словами, абсолютно на каждого работника сейчас ведется электронная трудовая книжка, - отметила она.

Таким образом, совмещать две работы можно, если на одной сотрудник оформлен как на основном месте работы, а на второй - по совместительству. А вот два основных места работы у человека быть не может. Работодателям за прием на работу уже оформленного где-то на постоянное место сотрудника грозит штраф до 50 тысяч рублей. Но избежать наказания можно, если у сотрудника было две трудовые книжки и он ввел работодателя в заблуждение.