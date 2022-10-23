В Самарской области в Чапаевке нашли тело рыбака

В Самарской области нашли тело погибшего рыбака

В Самарской области в реке Чапаевка обнаружили тело утонувшего рыбака. В поисково-спасательную службу с просьбой найти исчезнувшего мужчину обратились сотрудники полиции. Оказалось, что к ним поступило обращение от родственников 45-летнего рыбака, который ушел на рыбалку и не вернулся домой. Его сотовый телефон не отвечал.

Для поисков на реку Чапаевка в районе Яблонового оврага отправился спасательный отряд, водолзаы провели поисковые работы и обнаружили тело в русле реки на удалении от берега в шесть метров

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить причину гибели. На поиски водолазам потребовалось пара часов.