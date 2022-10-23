Рабочая неделя 24 октября в Самарской области начнется с желтого уровня опасности

Будет прохладно и ветрено

В МЧС по Самарской области сообщают, что рабочая неделя в Самарской области 24 октября 2022 года начнется с желтого уровня погодной опасности. Утром в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Такая консультация получена от ФГБУ "Приволжское УГМС".

Жителям региона рекомендуют, чтобы избежать несчастных случаев, не прятаться отт ветра около стен домов, рядом с крышами, с которых могут упасть стройматериалы, шифер. Не стоит оставлять машину рядом с деревьями, особенно сухими и аварийными, так как велик риск их падения. Также не стоит находиться рядом с плохо закрепленными рекламные конструкциями.

Жителям города рекомендуют убрать с открытых балконов все хозяйственные вещи. А еще в сильный ветер не стоит стоять под линией электропередач.