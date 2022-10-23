339 заболевших, 35 в больнице: коронавирус в Самарской области не сбавляет обороты

Коронавирус все еще угрожает здоровью самарцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области на 23 октября 2022 года составила 339 человек. Это немногим меньше, чем в предыдущие дни, но расслабляться пока рано. Пока что в регионе также растет число госпитализаций: за последние сутки в больнице оказались 35 человек. 17 октября эта цифра была в два раза меньше.

По городам региона ситуация не удивительная. Больше всего заболевших в Самаре, 131 человек, второе место у Тольятти - 99 человек, 20 больных в Сызрани, 16 в Жигулевске, 13 в Чапаевске.

В Минздраве Самарской области отмечают, что сегодня важно вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье - свое и близких. Коронавирус продолжает оставаться опасным для лиц с хроническими заболеваниями. Он также может быть опасен последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы.