В Тольятти в лесу погибла женщина с включенным телефоном

Женщину нашли только на четвертые сутки поисков

Трагедией закончились поиски пропавшей в Тольятти 65-летней жительницы города Татьяны Ч. К сожалению, к тому моменту, когда ее нашли, она уже была мертва. В поисковом отряде ЛизаАлерт Самарской области отметили, то обычно не распространяются об обстоятельствах своей работы, но в этот раз не могут не высказаться о проблеме. Ведь несчастная женщина находилась в лесу в черте города и первые сутки поисков у нее был включен телефон.

- Родные, полиция, специалисты «Лес на связи», ребята из Группы быстрого реагирования, десятки добровольцев. Мы не успели к человеку с включенным телефоном в городе, - отметили в поисковом отряде. Ранее здесь уже писали, как затрудняет поиски невозможность официально получить от сотовых операторов точную информацию о местонахождении телефона человека.

Нашли женщину только на четвертый день, благодаря беспилотникам. Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования семье погибшей. В поисковом отряде отметили, что подобный случай уже происходит далеко не в первый раз, в регионе за год он второй, и может повториться снова.