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Общество23 октября 2022 11:53

В Тольятти в лесу погибла женщина с включенным телефоном

Добровольцы рассказали, как невозможность отследить нахождение телефона уже не первый раз убивает человека
Анастасия МЫШКИНА
Женщину нашли только на четвертые сутки поисков

Женщину нашли только на четвертые сутки поисков

Трагедией закончились поиски пропавшей в Тольятти 65-летней жительницы города Татьяны Ч. К сожалению, к тому моменту, когда ее нашли, она уже была мертва. В поисковом отряде ЛизаАлерт Самарской области отметили, то обычно не распространяются об обстоятельствах своей работы, но в этот раз не могут не высказаться о проблеме. Ведь несчастная женщина находилась в лесу в черте города и первые сутки поисков у нее был включен телефон.

- Родные, полиция, специалисты «Лес на связи», ребята из Группы быстрого реагирования, десятки добровольцев. Мы не успели к человеку с включенным телефоном в городе, - отметили в поисковом отряде. Ранее здесь уже писали, как затрудняет поиски невозможность официально получить от сотовых операторов точную информацию о местонахождении телефона человека.

Нашли женщину только на четвертый день, благодаря беспилотникам. Редакция КП-Самара выражает глубокие соболезнования семье погибшей. В поисковом отряде отметили, что подобный случай уже происходит далеко не в первый раз, в регионе за год он второй, и может повториться снова.