Бразилец вернулся в самарские "Крылья Советов" и поехал в Екатеринбург

Фернандо Констанца приехал в расположение "Крыльев Советов"

Бразильский игрок Фернандо Констанца вернулся в расположение команды "Крылья Советов", за которую выступает в РПЛ. У спортсмена были проблемы с ногой после травмы, он восстанавливался в том числе и дома. В расположение команды в Санкт-Петербурге Констанца прибыл накануне, 22 октября 2022 года. Его маршрут был непростым: до северной столицы он добирался из Сан-Пауло, через Рио-де-Жанейро, Дубай, Москву и Самару.

23 октября вместе с командой Фернандо Констанца вылетел в Екатеринбург. Там "Крылья" сыграют завтра, 24 октября, в 18:30. Время самарское.

В Крылья бразилец перешел в январе 2022 года. 1 сентября он перенес операцию из-за проблем с мениском. Восстановление у футболиста было долгим, но сейчас он, кажется, снова готов показывать класс на поле. В текущем сезоне он не провел за команду ни одного матча.