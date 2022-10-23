В Самаре пойдет снег уже 24 октября 20222 года

В Самаре выпадет мокрый снег

В Самарской области пойдет мокрый снег - уже 24 октября 2022 года. Прогнозы синоптиков не оптимистичны, похоже, что зима уже практически наступила. Осадки снег с дождем ожидаются уже днем в понедельник - неудивительно, после ночных минусовых температур. По прогнозам синоптиков Приволжской УГМС осадки будут небольшими, местами умеренными.

Также в понедельник ожидается не слишком приятный порывистый ветер. Также дождь со снегом пройдет в регионе в ночь на вторник. При этом будет также холодно - до ноля градусов. Ветер немного стихнет, до 12 м/с. Холодно и слякотно будет и во вторник.

Также осадки из дождя со снегом ожидаются и ближе к концу недели - в пятницу, субботу и воскресенье, сообщают синоптики.