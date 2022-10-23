Дерзкий мужчина в Большечерниговском районе угнал велосипед из подъезда многоэтажки

Велосипед вернули владелице

В Большечерниговском районе дерзкий 53-летний мужчина оставил без средства передвижения односельчанку. Владелица велосипеда приковала его тростью к перилам в подъезде, но от злоумышленника это не спасло. Женщина не обнаружила двухколесного друга на места и пошла в полицию, оценив ущерб в 12 тысяч рублей.

Полицейские, как сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области, осмотрели территорию, собрали улики и опросили свидетелей. В итоге житель села попал под подозрение. Во время допроса он рассказал все и даже показал, где спрятал велосипед - у родственницы во дворе.

Во время расследования полицейские выяснили, что это не первый проступок товарища похитителя велосипедов: до этого он также угнал транспортное средство - еще в начале сентября этого года.

Полицейские рекомендуют владельцам велосипедов не оставлять их в местах, куда любой может получить свободный доступ, а также обязательно хранить полученные при покупке документы.