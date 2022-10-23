Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2022 15:17

Молодые ученые из Самары пригласили в гости с лекцией министра иностранных дел Сергея Леврова

О том, что такого спикера было бы интересно послушать, заявил руководитель реготделения общества "Знание" на базе Политеха Егор Макаров
Юрий МИШИН
Самарские студенты хотели бы услышать лекцию Сергея Лаврова

Самарские студенты хотели бы услышать лекцию Сергея Лаврова

Министра иностранных дел Сергея Лаврова были бы рады увидеть с лекцией в стенах самарского политеха. Такое пожелание прозвучало из уст линейного руководителя регионального отделения общества «Знание» на базе Политеха Егора Макарова в эфире радио "Комсомольская правда" 98,2 FM.

Такие лекции проходят постоянно и вызывают огромный интерес у студентов. Например, в прошлые годы к форуму "Общество знания" присоединился Илон Маск и ответил на вопрос студента Самарского университета. Егор Макаров в свою очередь отметил, кого бы был рад с коллегами видеть в стенах политеха.

- Мы бы всем нашим коллективом были бы очень рады видеть министра иностранных дел Сергея Лаврова - иногда он читает лекции для “Общества знания” на самом высоком уровне. На мой взгляд, это один из самых интересных экспертов и его очень интересно слушать, - подчеркнул Егор Макаров.