Молодые ученые из Самары пригласили в гости с лекцией министра иностранных дел Сергея Леврова

Самарские студенты хотели бы услышать лекцию Сергея Лаврова

Министра иностранных дел Сергея Лаврова были бы рады увидеть с лекцией в стенах самарского политеха. Такое пожелание прозвучало из уст линейного руководителя регионального отделения общества «Знание» на базе Политеха Егора Макарова в эфире радио "Комсомольская правда" 98,2 FM.

Такие лекции проходят постоянно и вызывают огромный интерес у студентов. Например, в прошлые годы к форуму "Общество знания" присоединился Илон Маск и ответил на вопрос студента Самарского университета. Егор Макаров в свою очередь отметил, кого бы был рад с коллегами видеть в стенах политеха.

- Мы бы всем нашим коллективом были бы очень рады видеть министра иностранных дел Сергея Лаврова - иногда он читает лекции для “Общества знания” на самом высоком уровне. На мой взгляд, это один из самых интересных экспертов и его очень интересно слушать, - подчеркнул Егор Макаров.