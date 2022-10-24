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Происшествия24 октября 2022 5:14

В Самарской области задержали бомжа, укравшего из частного дома имущество на 170 тысяч рублей

Во время кражи хозяин дома занимался делами на приусадебном участке
Ирина СИНЕГУБОВА
Похищенные вещи вор сдал в ломбард и получил за них 10 тысяч рублей.

Похищенные вещи вор сдал в ломбард и получил за них 10 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти бомж похитил имущество из частного дома, расположенного на улице Тимирязева в Центральном районе. Материальный ущерб составил 170 тысяч рублей.

— Хозяин во время кражи занимался делами на приусадебном участке. Он зашел в дом и обнаружил в прихожей отсутствие портативной автомойки, снегоуборочной машины и инструментов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен 31-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Мужчину без определенного места жительства задержали. Ранее он уже два раза был судим за аналогичные преступления.

Выяснилось, что похищенные вещи он сдал в ломбард за 10 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Из ломбарда имущество уже успели продать, сотрудники полиции занимаются его розыском. В настоящее время возбужденно уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.