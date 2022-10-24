В Самарской области похититель шоколадок и «пивных наборов» отправится в колонию почти на 3 года

Ранее мужчина был осужден условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, который не истек. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В г. Новокуйбышевск 30-летний мужчина похитил 6 упаковок «пивных наборов» и 19 шоколадных плиток. За это он отправится в колонию на 2 года и 10 месяцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Кражу «пивных наборов» заметили работники магазина и попытались остановить похитителя, но он оттолкнул их и скрылся. Молодого человека узнали полицейские, когда смотрели записи с камер видеонаблюдения, и задержали его уже через 30 минут у одного из городских баров.

Другой случай произошел в ходе предварительного расследования. Мужчину с шоколадными плитками на выходе из магазина остановили продавцы и работник охраны. И «пивные наборы» и шоколадные плитки вернули законным владельцам.

Житель Новокуйбышевска вину признал полностью. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал рецидивы преступлений. Ранее мужчина был осужден условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, который не истек. Его приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.