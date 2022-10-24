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Происшествия24 октября 2022 6:18

В Самарской области проходившая мимо женщина выхватила телефон у мужчины и скрылась

Имущество вернули законному владельцу спустя несколько часов
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщина ранее была неоднократно судима за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Женщина ранее была неоднократно судима за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 32-летний мужчина разговаривал по телефону, в то время как проходившая мимо женщина выхватила его из рук и скрылась. Полицейские задержали воровку в течение нескольких часов.

— Житель Тольятти находился около одного из многоэтажных домов Центрального района города, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сумма материального ущерба составила 5 тысяч рублей. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами похитительницы. Через несколько часов экипаж патрульно-постовой службы заметили похожую женщину.

Ее задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У 43-летней местной жительнице нашли тот самый сотовый телефон. Женщина ранее была неоднократно судима за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.