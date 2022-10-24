Экс-чиновников ДУИ Самары осудили за махинации с квартирами для детей-сирот

Двоих сотрудников ДУИ признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд 19 октября 2022 года вынес приговор двоим чиновникам: бывшему замглавы департамента управления имуществом Самары и руководителю управления по жилищным вопросам. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители выяснили, что чиновники проворачивали махинации с квартирами для детей-сирот и людей из аварийных домов. Они умышленно нарушали их права — передавали муниципальное жилье своим сотрудниками с последующей приватизацией. К примеру, в 2021 году одну из таких квартир предоставили родственнице чиновника. Он провернул эту аферу вместе с коллегой, пообещав тому служебное жилье, несмотря на наличие у него приватизированной квартиры.

Чиновники не признали свою вину. Они заявили, что не могли предоставить жилье детям-сиротам, потому что его не было в фонде. Что касается передачи муниципальной квартиры родственнице, то сотрудники департамента посчитали это правомерным действием. Обоих обвиняемых уволили с занимаемых должностей еще в 2021 году из-за утраты доверия. Они пытались восстановиться на работе, но им отказали. На прошлой неделе суд вынес экс-чиновникам приговор. Он назначил им 2 и 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком по 2 года.

Отметим, в ходе расследования дела выяснилось, что бывший замглавы ДУИ причастен еще к одному преступлению. Как оказалось, он принял ремонт квартир в поселке Озерном Куйбышевского района еще до окончания работ. Насколько известно, жилье не привели в порядок до сих пор. Несмотря на это, подрядчику заплатили из бюджета города 135 тысяч рублей. Прокуратура уже направила дело на рассмотрение в суд.