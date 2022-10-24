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Общество24 октября 2022 7:27

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра 24 октября

Жителям региона стоит быть в этот день осторожнее
Ирина СИНЕГУБОВА
Автомобилистам Самарской области рекомендуется быть внимательными на дорогах.

Автомобилистам Самарской области рекомендуется быть внимательными на дорогах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 октября, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

— Утром и днем 24 октября местами в регионе ожидается усиление южного и юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, — предупредили в ФГБУ "Приволжское УГМС".

Чтобы не допустить несчастных случаев специалисты при усилении ветра рекомендует не выходить без необходимости из зданий, укрываться в подземных переходах или подъездах. Нельзя стоять около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, а также под линией электропередач.

Автомобилистам Самарской области рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного — «101».