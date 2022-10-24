В Самарской области по итогам рейдов выявили более 2200 нарушений ПДД с 21 по 23 октября

Также более 80 раз водители не уступили дорогу пешеходам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги рейдовых мероприятий за прошедшие выходные. Так, с 21 по 23 октября сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 нарушений.

— За три дня 82 водителей ездили за рулем в состоянии опьянения, а 4 были без водительских удостоверений, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Более 263 автомобилистов были остановлены за вождение без ремней безопасности, из них 49 случаев нарушений касались перевозки детей. Также более 80 раз водители не уступили дорогу пешеходам, а сами пешие участники движения нарушили ПДД 145 раз.

За «тонировку» поймали и привлекли к ответственности 249 водителей. Повторно нарушили требование привести автомобиль в надлежащий вид 2 водителя. За это можно получить штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.