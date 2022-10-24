Власти Самары рассказали, как расчищают незаконную свалку в поселке Чкалова

На освобожденной от мусора территории высаживают саженцы-крупномеры. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается борьба с незаконной свалкой в поселке Чкалова в Кировском районе. Большую часть захламленной территории уже освободили от мусора. В мэрии рассказали, как проходит расчистка площадки.

Крупную несанкционированную свалку в 8 га в поселке Чкалова обнаружили в 2019 году. В основном там находились строительные материалы. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии частично очистили территорию. Они вывезли около 23 тысяч тонн отходов. Чтобы эта площадка вновь не заросла мусором, там решили высадить саженцы-крупномеры.

В пятницу, 21 октября 2022 года, на расчищенной территории появились более 300 саженцев — рябин, дубов, сосен и ясеней. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В ней приняли участие волонтеры и компания «Т Плюс».

Работа по ликвидации свалки будет продолжена. В 2023 году оттуда планируют вывезти около 10 тысяч тонн мусора. После этого на площадке высадят новые деревья.