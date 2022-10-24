В Самарской области гостья украла у пенсионерки банковскую и сим-карты

Пин-код от банковской карты ей ранее называла приятельница. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области приятельница украла у 60-летней жительницы села Обшаровка банковскую и сим-карты.

— Женщина пришла с мужем, вместе они распивали спиртные напитки. Через несколько дней обнаружилась пропажа карт, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В банке сообщили о списании 26 тысяч рублей с банковской карты. Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом центре села Приволжье, где в банкомате были сняты деньги.

Безработную 34-летнюю местную жительницу, с которой выпивала хозяйка квартиры накануне, задержали. Она признала свою вину. Как выяснилось, во время застолья женщина увидела на столе банковскую карту и сотовый телефон хозяйки дома. Когда та вышла в другую комнату, она совершила кражу. Пин-код от банковской карты ей ранее называла приятельница.

Сим-карту воровка прихватила, чтобы женщина не смогла отследить снятие денежных средств. Всю похищенную сумму она потратила на личные нужды. Карты возвращены законной владелице. В настоящее время возбуждено уголовное дело.