Самарские двигатели обеспечили первый запуск ракеты «Союз» на экологическом топливе

Ракета доставила на орбиту четыре космических аппарата связи. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов".

В субботу, 22 октября 2022 года, состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя космическими аппаратами связи. Старт состоялся в 22:57 по московскому времени с космодрома Восточный. Его обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, которые произвели специалисты самарского предприятия «ОДК-Кузнецов».

— Силовые установки отработали штатно. Впервые использовалось новое экологическое топливо — нафтил. К работе двигателей, установленных на первой и второй ступени ракеты, претензий не было, — сообщили в пресс-службе «Кузнецова».

«Союз» успешно доставил на орбиту три космических аппарата связи «Гонец-М», а также демонстрационный спутник широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» — первый аппарат в рамках федерального проекта «Сфера».