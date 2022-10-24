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Общество24 октября 2022 8:46

Три аварийных дома снесут в Кировском и Красноглинском районах Самары

Власти опубликовали соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
Аварийные дома изымут для муниципальных нужд и демонтируют.

Аварийные дома изымут для муниципальных нужд и демонтируют.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут еще три аварийных дома. Демонтировать планируется две постройки в Кировском районе и одну а Красноглинском. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Для муниципальных нужд изымут дом в третьем квартале поселка Мехзавод - № 5 корпус Л и находящиеся в нем квартиры, а также дома на улицах Советской, 117 и Каховской, 41.

Департамент управления имуществом должен оповестить собственников жилья о предстоящем изъятии и провести с ними переговоры. Также сотрудникам ведомства необходимо оценить изымаемое имущество и рассчитать размер возмещения. Контроль за выполнением поставления возложили на первого замглавы Самары Владимира Василенко.