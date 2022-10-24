В «Комсомольской правде» пройдет круглый стол по внедрению электронных сервисов для людей с инвалидностью

Фото: Комсомольская правда

25 октября в 12.00 в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда-Самара» (ул. Лесная, 9) состоится круглый стол на тему: «Современные технологии в сфере социального страхования. Внедрение электронных сервисов для людей с инвалидностью».

Представители Самарского регионального отделения Фонда социального страхования и поставщики услуг обсудят следующие вопросы:

- Как активно проходит цифровизация социальной сферы в Самарской области? Опыт Фонда социального страхования.

- С помощью каких электронных сервисов сегодня можно подать заявление в ФСС? Личный кабинет и «Социальный навигатор». Какой новый функционал появился в бесплатном мобильном приложении?

- Как внедряются альтернативные механизмы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР)?

- Как и где сегодня можно получить электронный сертификат на ТСР в регионе? Что по нему можно купить? Как получить сертификат для ребенка? И др.

Участниками выступят

- Кривошеева Елена Николаевна - управляющий отделением Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Щербаков Игорь Сергеевич – начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Сееницкая Екатерина Борисовна - председатель Самарского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ);

- самарские компании - поставщики услуг.

Аккредитация для СМИ проводится по электронной почте lika@phkp.ru и тел. 8927-705-80-39. О своем участии в мероприятии просьба сообщить до 10.00 вторника, 25 октября.

Будет вестись прямая трансляция круглого стола.