Билайн и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере технологий связи и информационной безопасности

Фото: ПАО «Вымпелком»

ПАО «Вымпелком» (бренд билайн) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о развитии технологий и услуг связи, информационной безопасности, а также аналитике больших данных и геоаналитике.

Со стороны билайн соглашение подписал исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин, со стороны ПГУТИ — ректор Вадим Ружников. В рамках подписанного документа будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, испытания телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разрабатываться образовательные программы в сфере современных и перспективных технологий связи, проводиться совместные мероприятия, а также будет организована практика студентов и стажировка слушателей, аспирантов.

Сотрудничество ведущего оператора связи и одного из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики позволит привлечь к участию в перспективных исследованиях талантливую молодежь, а также повысить уровень профессионализма новых подрастающих кадров.

Фото: ПАО «Вымпелком»

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент билайн по технике:

«Билайн ведет системную работу по взаимодействию с российскими профильными вузами. Мы, как крупная технологическая компания, нуждаемся в притоке свежих кадров и понимаем, что готовить их нужно заранее, чтобы после окончания учебного заведения им было проще адаптироваться к новым задачам. Кроме того, сегодня крайне актуальны вопросы, связанные с информационной безопасностью и импортозамещением, поэтому мы будем смотреть наработки университета в этих направлениях. Уверен, что сотрудничество с одним из ведущих вузов страны в своей сфере принесет хорошие результаты в обозримом будущем».

Вадим Ружников, ректор ПГУТИ:

«Наша главная задача – готовить востребованных специалистов для компаний отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий. Только тесное взаимодействие при разработке и реализации образовательных программ с реальным сектором экономики, с непосредственными работодателями, может гарантировать требуемый набор знаний, умений и квалификаций у наших выпускников. Такое взаимодействие является взаимовыгодным, так как университет получает возможность идти в ногу со временем в образовательной и научной деятельности, а работодатели получают готового к выполнению реальных задач специалиста. Мы будем только рады углублять и расширять такие виды сотрудничества».