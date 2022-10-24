В Самарской области приостановят строительство трех ветроэнергетических станций

Предполагаемой причиной заморозки проекта стали проблемы с техническим партнером. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области ПАО "Фортум" законсервирует строительство трех ветроэнергетических станций. Это указано в закупках компании на консервацию объектов и их охрану, сообщает Волга Ньюс.

Напомним, строительство масштабного комплекса ветроэлектростанций началось в прошлом году в 70 км от Самары в Красноармейском районе. По планам, уже с 1 декабря 2022 года ветростанции мощностью 236,6 МВт должны были начать поставлять электроэнергию.

Инвесторам одного из крупнейших объектов ветрогенерации в ПФО, в состав которого должны были войти Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, выступил Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе "Фортум" и "Роснано".

Предполагаемой причиной заморозки проекта стали проблемы с техническим партнером "Фортума" датской Vestas. Она заявила об уходе с российского рынка в апреле этого года. Результаты закупочных процедур планируют подвести в ноябре.

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